"Nee, nee, Chalmers, de keuken staat niet in brand. Ik maak gestoomde bonen." In de sitcom UnlimitedSteam hoor je dit soort bizarre uitspraken aan de lopende band. Het is een van de best bekeken liveprogramma's op streamingdienst Twitch die door kunstmatige intelligentie worden gemaakt.

UnlimitedSteam trekt constant rond de duizend kijkers. De show is gebaseerd op het beroemde (en net zo bizarre) Simpsons-fragment Steamed Hams. In de sketch roostert schoolhoofd Seymour Skinner ham in de oven voor zijn humorloze baas Gary Chalmers. Maar dan vliegt het gerecht in brand en vult het huis zich met rook, terwijl Skinner doet alsof er niets aan de hand is.

In UnlimitedSteam op videoplatform Twitch wordt deze sketch eindeloos herhaald in twijfelachtige 3D-kwaliteit. Steeds verzint de kunstmatige intelligentie andere gerechten en verklaringen voor de brand.

Dat zorgt voor hilarische momenten. Skinner en Chalmers lopen constant tegen muren aan terwijl hun computerstemmen de krankzinnigste dialogen voeren.

Nothing, Forever is een Seinfeld-achtige sitcom. Foto: Nothing, Forever

Seinfeld, maar dan met AI

Op Twitch wordt inmiddels een aantal AI-shows uitgezonden. De serie Nothing, Forever begon als een parodie op de sitcom Seinfeld, die vaak wordt omschreven als een show die nergens over gaat.

Nothing, Forever speelt zich net als Seinfeld af in appartementen en eetcafés en draait om een vriendengroep. De geautomatiseerde gesprekken worden gemaakt met het taalmodel GPT-3 en zijn vaak absurd. Op willekeurige momenten klinkt een lachband.

De livestream trok al snel de aandacht. Ook komediant Jerry Seinfeld reageerde tijdens een liveshow op de AI-tegenhanger van zijn serie. "Geweldig", zegt hij op een cynische toon. "Want 180 afleveringen was lang niet genoeg. Laten we er dan maar 180 miljóén van maken!"

Transfobe opmerkingen en scheldkanonnades

Twee weken nadat Nothing, Forever was begonnen, maakte het programma een uitglijder. Volgens Vice maakte Larry (de pixelversie van Jerry) transfobe opmerkingen. Daarop haalde Twitch de livestream tijdelijk offline.

Maker Skyler Hartle ging door het stof. "Dit strookt totaal niet met onze meningen of waarden", zei hij. Vervolgens werden stappen ondernomen die ervoor moeten zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Inmiddels is Nothing, Forever toe aan zijn tweede seizoen. Dat draait om nieuwe personages in een andere setting.

Ook andere AI-shows hebben regelmatig last van grof taalgebruik. Zo gaat Skinner in een aflevering van UnlimitedSteam helemaal over zijn toeren en verzandt hij in een scheldkanonnade als zijn gerecht weer eens verbrandt.

AI-shows als improvisatieprogramma's

Naast Seinfeld en The Simpsons bestaan er ook AI-versies van Frasier en Star Trek. "De originele shows hebben een duidelijke formule", zegt Ray Mallick, de maker van AI Star Trek. Het geeft de AI wat handvatten om nieuwe video's te maken. "Elke aflevering draait om dezelfde personages die een nieuw probleem moeten oplossen of te maken krijgen met een monster."

Maar niet alle AI-programma's op Twitch werken volgens een vast format. Zo is er een talkshow met deepfakes van beroemdheden die vragen van kijkers beantwoorden. En er is een programma waarin filosofen als Plato en Socrates over het leven mijmeren.

In AI Star Trek worden plannen gesmeed voor een schoonheidssalon. Foto: RayCreationsTV

Serieuze computer maakt het onbedoeld grappig

HowIsItManifested is het soort informatief programma dat je op Discovery Channel zou verwachten. Alleen bestaat het uit verzonnen feitjes en verhalen.

Dat gebeurt op basis van onderwerpen die kijkers aandragen. De computer schrijft er een tekst bij, maakt passende afbeeldingen en zorgt voor een stem die de informatie opleest.

Ontwikkelaar Alex Tilkin bemoeit zich er zo min mogelijk mee, maar houdt wel in de gaten of de video's aan de regels van Twitch voldoen. De afleveringen gaan alle kanten op. Zo wordt behandeld hoe scatten (een vorm van jazzzang) werkt en wordt verteld over het leven van "een te slimme man" en het ontstaan van eieren (volgens het programma meteen al in het doosje).

Niet altijd goed, soms magisch

De creaties van de computer zijn soms dus best geestig. "De hilariteit zit hem grotendeels in de serieuze toon waarmee de computer absurde teksten opleest", zegt Tilkin.

Voorlopig lijkt deze (onbedoelde) hilariteit de belangrijkste succesformule voor AI-shows. Maar er is een publiek voor. AI Star Trek-maker Mallick denkt dat de huidige shows slechts het begin zijn en dat uiteindelijk niets meer te gek is. "Als de AI-modellen zich verder ontwikkelen, gaan we avondvullende films met levensechte personages zien", zegt hij.