Japanse restaurantketen zet slimme camera's in tegen 'sushiterreur'

In Japan is het gebruikelijk dat sushigerechten op een lopende band door het restaurant gaan. Gasten kunnen de gerechtjes die zij willen eten van de band pakken.

"De lopende band is onlosmakelijk verboden met de Japanse sushicultuur, iets waar we heel trots op zijn", zei een woordvoerder van de restaurantketen eerder tegen BBC News. "We willen dat onze gasten er zeker van kunnen zijn dat het eten veilig, gezond en hygiënisch is."