ChatGPT kan nu in een handomdraai een versie van Pong in elkaar zetten

Laat GPT-4 een plaatje zien van een eekhoorn met een verrekijker en de computer vertelt je waarom dat grappig is. Dat het systeem afbeeldingen verwerkt en beredeneert wat hij ziet, is een van de vernieuwingen in de opvolger van de populaire chatbot ChatGPT.

OpenAI heeft GPT-4 uitgebracht. Dat is het nieuwste taalmodel dat gebruikt wordt in programma's zoals het populaire ChatGPT. Het AI-model is onder meer in staat om creatievere antwoorden te geven dan zijn voorgangers.

Het nieuwe model is indrukwekkend, zegt Peter van der Putten. Hij is onderzoeker aan de Universiteit Leiden en bij het AI Lab van softwarebedrijf Pega. "GPT-4 kan beter redeneren, interpreteren en problemen oplossen", zegt hij. "Het model begrijpt beter wat de vraag van de gebruiker eigenlijk is. Daar laat het dan een meer probleemoplossend vermogen op los."

Van der Putten heeft het systeem al even getest. "Het model fantaseert minder en ratelt niet zomaar door", zegt hij. "Er is meer inhoud."

Hoge scores op examens

OpenAI heeft GPT-4 verschillende Amerikaanse academische en professionele examens laten maken, die eigenlijk bedoeld zijn voor mensen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Uniform Bar Exam (een rechtenexamen), de AP Biology (biologie) en de SAT Math. Het model was niet specifiek getraind voor de examens, maar wist wel hoge scores te halen.

Op sociale media zijn al voorbeelden te zien van wat ontwikkelaars met GPT-4 voor elkaar kregen. Zo lukte het iemand om de computer binnen een minuut Pong na te laten maken. Ook kan GPT-4 met een druk op de knop frauduleuze robottelefoontjes opnemen, het gesprek uitschrijven en vervolgens een rechtszaak aanspannen.

De vierde versie van GPT is momenteel beschikbaar voor mensen die betalen voor het ChatGPT Plus-abonnement. GPT-4 was al een tijdje te gebruiken in Bing Chat, bevestigt Microsoft. De chatbot is in samenwerking met OpenAI gemaakt.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Subtiele verschillen in laagdrempelige gesprekken

GPT-4 kan ook afbeeldingen uitlezen. Zo weet het systeem wat er op een plaatje te zien is en wat de context is. In een demonstratie is te zien hoe iemand een getekende schets van een website aan GPT-4 laat zien, die vervolgens een code bedenkt om de website te maken.

Het verschil tussen GPT-4 en zijn voorganger GPT-3.5 zal in laagdrempelige gesprekken "subtiel" zijn, schrijft OpenAI. GPT-3.5 is het model achter de openbare versie van ChatGPT. Mensen die de chatbot op die manier gebruiken, hoeven dus niet direct compleet andere antwoorden te verwachten.

Nog niet perfect

Ook OpenAI-directeur Sam Altman tempert de verwachtingen. "GPT-4 is nog steeds gebrekkig, nog steeds beperkt, en het lijkt de eerste keer indrukwekkender dan als je er meer tijd mee doorbrengt", schrijft hij op Twitter.

Een paar van die beperkingen worden door OpenAI zelf benoemd. Zo kan het AI-model nog steeds bevooroordeeld en met foutieve informatie reageren. Het bedrijf zegt aan deze beperkingen te werken.

Er klinkt ook kritiek op OpenAI. Het bedrijf begon ooit als non-profitorganisatie met als doel een AI te ontwikkelen die de mensheid vooruit moet brengen. Inmiddels is die non-profitopzet deels aan de kant geschoven en richt OpenAI zich ook op commercieel werk.