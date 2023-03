Bij grote stroomstoringen zijn we nog maximaal drie uur mobiel bereikbaar

Bij een stroomstoring valt bijna alles om ons heen uit, maar het mobiele netwerk kunnen we blijven gebruiken. Dat komt doordat de meeste zendmasten in mobiele netwerken met accu's zijn uitgerust. Je kan daardoor nog twee tot drie uur blijven bellen.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2007 in de Bommelerwaard. Toen botste een Apache-helikopter van defensie op een hoogspanningskabel. Daardoor hadden mensen in die regio drie dagen geen stroom . Ook het mobiele netwerk viel daardoor uit. Het gevolg was dat alleen aan de randen van het getroffen gebied nog mobiel gebeld kon worden.

"Zodra een mobiele zendmast uitvalt, neemt een andere zendmast in de omgeving die nog wel stroom heeft het over", legt een woordvoerder van KPN uit. "Of je nog kunt bellen, hangt ook af van het feit of de zendmasten in de omgeving nog stroom hebben."