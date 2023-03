Ruimtecapsule SpaceX met bemanning ISS veilig terug op aarde

Het ruimtevaartuig Crew Dragon van SpaceX is in de nacht van zaterdag op zondag op aarde teruggekeerd. De capsule, met vier bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS, landde even na 3.00 uur (Nederlandse tijd) in de Golf van Mexico. SpaceX is het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

De vier ruimtevaarders, twee Amerikanen, een Rus en een Japanner, hebben 157 dagen in de ruimte doorgebracht. Ze begonnen zaterdag aan hun terugreis. Die moest enkele keren worden uitgesteld door slechte weersomstandigheden in de Golf van Mexico.

"Het was me het ritje wel", zei de Amerikaanse astronaut Nicole Mann na de zogeheten splashdown tegen de vluchtleiding. "We zijn blij dat we weer thuis zijn."