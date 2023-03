Overheid stopt niet met bewaren gegevens vliegreizigers, bewaartijd wel ingekort

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De overheid stopt niet met het verzamelen van gegevens van vliegtuigpassagiers. Daar had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om gevraagd. Wel wordt de informatie korter bewaard: drie in plaats van vijf jaar.

Als er in die drie jaar bewijs komt dat iemand mogelijk betrokken was bij terrorisme of zware misdaad, kan de termijn alsnog worden verlengd tot vijf jaar. Dat heeft minister Dilan Yesilgöz (Justitie) vrijdag aangekondigd.