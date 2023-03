Elon Musk door het stof na beledigen invalide medewerker

Delen via E-mail

Elon Musk heeft op Twitter excuses aangeboden voor het beledigen van een ontslagen medewerker. De miljardair zei eerder dat Haraldur Thorleifsson, die aan spierdystrofie lijdt, zijn aandoening gebruikt om niet te hoeven werken.

Al ruim een week kon Thorleifsson niet inloggen op zijn werkcomputer. Na meerdere berichten naar de hr-afdeling besloot de IJslandse Twitter-manager Musk zelf maar te vragen of dit betekende dat hij - net als tweehonderd anderen - ontslagen was .

"Wat voor werk heb je gedaan?", antwoordde Musk op zijn tweet. Toen Thorleifsson zijn taken opsomde, leek Musk op meerdere punten twijfel te zaaien: "Foto's, anders heeft het niet plaatsgevonden." Ook zei de CEO dat Thorleifsson zijn ziekte gebruiken als excuus om maar niet te hoeven typen.

De IJslander belandde ruim twintig jaar geleden in een rolstoel door spierdystrofie, een aandoening waarbij de spieren steeds meer kracht verliezen. "Ik ben niet in staat om gedurende langere tijd werk met mijn handen te doen zonder dat ik kramp krijg", liet Thorleifsson weten. "Maar ik kan wel een uur of twee achter elkaar schrijven."