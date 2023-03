Voor het eerst wolkenstralen gezien op Mars

De rover Curiosity heeft voor het eerst wolkenstralen gefotografeerd op Mars. Dat weersverschijnsel ontstaat als de zon ondergaat en zonnestralen door de wolken prikken.

De rover maakte de foto's van het weersverschijnsel op 2 februari. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de foto's nu gepubliceerd.

Het was een toevallige bijvangst, want Curiosity was bezig met onderzoek naar lichtende nachtwolken op Mars. Dat fenomeen is soms ook 's nachts op aarde te zien als de zon bewolking hoog in de atmosfeer verlicht.

Wolkenstralen zijn volgens NASA niet eerder zo duidelijk zichtbaar geweest op Mars. Daarvoor waren bijzondere weersomstandigheden nodig. Normaal zweven wolken op een hoogte van 60 kilometer boven de rode planeet.

Uit de nieuwe foto's blijkt dat deze wolken mogelijk veel hoger hingen. Door de extreme kou op die hoogte bestaan de wolken waarschijnlijk uit droogijs.

Door te kijken waar en wanneer wolken zich vormen, kunnen wetenschappers meer te weten komen over de samenstelling en temperatuur van de atmosfeer van Mars. Ook kunnen ze zo meer kennis opdoen over het ontstaan van stormen op de rode planeet.

NASA blijft rover gebruiken zolang die kan rijden

Curiosity landde in 2012 op Mars. De rover is zo'n succes dat NASA ervoor koos het ontwerp als basis te gebruiken voor de nieuwere Perseverance-rover. Curiosity landde in de Gale-krater en is in de afgelopen jaren naar Mount Sharp gereden. Die berg ligt op de bodem van de krater.

De rover is uitgerust met instrumenten om het klimaat en de geologie van de krater te bestuderen. Ook onderzoekt Curiosity of er ooit leven is geweest. De zoektocht naar de (vroegere) aanwezigheid van water op Mars is een belangrijk onderdeel van de missie.