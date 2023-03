Sonos presenteert nieuwe speaker met geluid dat van alle kanten komt

Sonos heeft twee nieuwe luidsprekers gepresenteerd: de Era 100 en de Era 300. Beide speakers werken via wifi en bluetooth. De Era 300 ondersteunt ook ruimtelijke audio (of spatial audio), maar spraakassistent Google Assistent ontbreekt.

De Era 300 is van de twee speakers het hoogwaardigste model. De luidspreker heeft een opvallend zandloperontwerp. Aan de binnenkant zijn zes drivers geplaatst. Het gaat om twee woofers, drie mid-tweeters en een tweeter omhoog. Daarmee kan het geluid alle kanten op, zodat ruimtelijke audio mogelijk wordt.

Sonos ziet deze techniek als de opvolger van stereogeluid, waarbij geluid van twee kanten komt. Met ruimtelijke audio lijkt het geluid ook van andere kanten te komen, alsof de muziek helemaal om je heen klinkt. De Era 300 is de eerste speaker van Sonos waarbij dit werkt.

Om naar deze vorm van audio te luisteren, moet je wel geabonneerd zijn op Apple Music of Amazon Music Unlimited. Andere diensten worden nog niet ondersteund.



De speaker ondersteunt verder wifi 6 en bluetooth. Achterop is een USB-C-aansluiting aanwezig. Daarop kunnen verlengstukjes worden gekoppeld voor bedraad internet of een 3,5 millimeteringang. Die adapters moet je er wel los bij kopen.

Als je de Era 300 aan een Sonos Arc of tweede generatie Beam koppelt, kun je in huis een Dolby Atmos 7.1-opstelling maken. Ook kan de Era 300 aan bijvoorbeeld een platenspeler verbonden worden.

De Era 300 wordt aan de bestaande Sonos-lijn van speakers toegevoegd. Het apparaat is vanaf 28 maart te koop voor 499 euro.

De Sonos Era 100. Foto: Sonos

Era 100 neemt plaats van Sonos One in

De Era 100 neemt juist de plek van de huidige Sonos One in. De nieuwe speaker lijkt veel op zijn voorganger, maar is iets ronder en iets langwerpiger.

Volgens Sonos is de hardware helemaal vernieuwd. De woofer is groter, waardoor een diepere bas mogelijk is. Daarnaast heeft de luidspreker twee tweeters in plaats van een, zodat er stereogeluid uit komt.

Ook de Era 100 heeft wifi- en bluetooth-ondersteuning. Net als de Era 300 kan hij verbonden worden aan andere Sonos-speakers en platenspelers. Vanaf 28 maart is hij te koop voor 279 euro. De Sonos One blijft te koop tot Sonos door zijn voorraad heen is.

Geen Google Assistent

Opvallend is dat alleen spraakassistenten Amazon Alexa en Sonos Voice worden ondersteund. De veelgebruikte Google Assistent ontbreekt. Sonos-topman Ed Krouse zegt tegen NU.nl dat dit komt door vernieuwde software.

Hij benadrukt dat het niets te maken heeft met de onenigheid tussen Sonos en Google. De bedrijven ruziën al sinds 2020 over patenten.