Rijksmuseum legt kaartverkoop Vermeer stil na siteproblemen door grote drukte

Het Rijksmuseum heeft maandagmiddag extra kaarten voor de tentoonstelling Vermeer in de verkoop gedaan. Door de overweldigende drukte raakte de site direct overbelast. De verkoopsystemen zijn inmiddels uitgeschakeld, laat een woordvoerder van het Rijksmuseum aan NU.nl weten. Maandag heeft het in elk geval geen zin meer om een ticket proberen te bemachtigen.

De extra kaarten voor Vermeer gingen maandagmiddag om 12.00 uur in de verkoop op de website van het Amsterdamse museum. "Maar het systeem klapte er volgens mij om 12.01 uur alweer uit", zegt een woordvoerder. "Het is gewoon ontzettend druk, want de vraag is ontzettend groot."

Het heeft volgens het museum tot nader order geen zin om een kaartje te kopen. Er moeten eerst technische problemen worden opgelost voordat de kaartverkoop wordt hervat. Om welke problemen het gaat, is niet duidelijk. Ook is nog onbekend wanneer de tickets weer te koop zijn. "Maar de kans dat dat maandag nog gebeurt is nul", zegt de woordvoerder.

Het museum zegt hard te werken aan een oplossing. Als er weer kaarten te koop zijn, communiceert het Rijksmuseum dat via zijn website.

Ruimere openingstijden voor Vermeer

In het Rijksmuseum zijn tot 4 juni tientallen werken van de Nederlandse schilder Johannes Vermeer te zien. Door een overweldigende belangstelling raakte de tentoonstelling snel uitverkocht. Nu komt "een substantieel aantal" nieuwe kaarten vrij.

Om extra bezoekers toe te kunnen laten, verruimt het museum zijn openingstijden. In de avond konden mensen voorheen tot 22.00 uur naar de schilderijen kijken. Dat wordt 23.00 uur. Daarnaast is het Rijksmuseum ook op zondagavonden open om meer mensen de kans te geven naar de werken te kijken.