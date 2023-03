Sam Altman is nog niet zo'n bekende naam als Elon Musk of Mark Zuckerberg. Maar hij zou weleens de volgende ster van Silicon Valley kunnen worden. Altman staat aan het roer bij OpenAI, de maker van de AI-chatbot ChatGPT. Met dat programma zette hij de techwereld op zijn kop.

De 37-jarige Altman heeft met OpenAI goud in handen. ChatGPT dook de laatste maanden overal op. De chatbot helpt je met antwoorden op alle vragen, kan opstellen schrijven voor scholieren en zet cijferchaos om in een overzichtelijke tabel. Microsoft gebruikt de technologie sinds kort ook in zijn zoekmachine Bing.

Wereldwijd zette de komst van de software aan tot discussies over mogelijke gevaren van AI. Bij rivalen zoals Google en Facebook zorgde het voor paniek. Ook zij werken aan deze technologie, maar lijken nog niet zo ver te zijn als OpenAI.

OpenAI-CEO Sam Altman is geen totale nieuwkomer in de techindustrie. Hij studeerde twee jaar lang computerwetenschappen aan de Stanford-universiteit. In 2005 stopte hij om samen met twee klasgenoten een app te bouwen. Altman was toen negentien jaar. De app heette Loopt en was een sociaal netwerk waarmee mensen hun locatie live met vrienden konden delen.

Zo moet Bill Gates ook zijn geweest op zijn negentiende.

Paul Graham, oud-directeur Y Combinator, over Sam Altman

De app was een van de acht bedrijven bij start-upkweekvijver Y Combinator. Reddit was een van de andere. Het begon goed met Loopt. De waarde werd op 175 miljoen dollar (164 miljoen euro) geschat, maar de app wist niet genoeg gebruikers te trekken. In 2012 verkochten de oprichters het bedrijf voor 43 miljoen dollar.

Altman maakte indruk op Y Combinator-oprichter Paul Graham. "Drie minuten nadat ik hem had ontmoet, dacht ik: ah, zo moet Bill Gates ook zijn geweest op zijn negentiende", schreef hij in 2006 in een essay. Twee jaar nadat Altman Loopt had verkocht, wees Graham hem aan als zijn opvolger bij Y Combinator.

Preppen en investeren

In deze rol investeerde Altman in veel verschillende start-ups. Zo stopte hij geld in Airbnb, Reddit, Pinterest en Dropbox. In 2014 was hij acht dagen lang de directeur van Reddit, nadat de toenmalige CEO Yishan Wong was opgestapt. Altman bleef aan de leiding tot er een andere opvolger was.

The New Yorker schreef in 2016 een profiel over Altman. Daaruit bleek dat hij een voorliefde heeft voor raceauto's en dat hij vliegtuigen huurt om door de Amerikaanse staat Californië te reizen. Ook zei hij voorbereid te zijn op een pandemie. "Ik heb geweren, goud, kaliumjodide, antibiotica, batterijen, water, gasmaskers van het Israëlische leger en een groot stuk land in Big Sur waar ik naartoe kan vliegen."

Altman begaf zich ondertussen steeds vaker onder techmiljardairs. Topinvesteerders Peter Thiel, Reid Hoffman en Elon Musk maken deel uit van zijn vriendenkring. Met behulp van hun geld kon hij OpenAI in 2015 oprichten.

Sam Altman tijdens de presentatie van ChatGPT in Microsoft Bing. Foto: AFP

AI om de mensheid te dienen

OpenAI moest technologie gaan ontwikkelen die voor iedereen beschikbaar zou zijn, beloofde Altman aan Wired. Het doel was om een AI te ontwikkelen die de mensheid vooruitbrengt. "Ik maak me wat zorgen over AI", zei Musk in hetzelfde interview. "Met deze non-profitorganisatie kunnen we ons richten op veilig gebruik van de technologie."

Hoewel OpenAI nog steeds naar deze doelen streeft, werd de non-profitopzet in 2019 veranderd. OpenAI werd deels een commercieel bedrijf, met een non-profitorganisatie in de top. Altman trad af als directeur van Y Combinator om als CEO al zijn tijd in OpenAI te steken.

Hetzelfde jaar investeerde Microsoft een miljard dollar in het bedrijf. Sindsdien hebben critici zo hun twijfels bij hoe 'open' OpenAI daadwerkelijk is. Zo is niet helemaal duidelijk hoe ChatGPT precies werkt. Ook de commerciële opzet strookt volgens hen niet met de belofte van de organisatie. "OpenAI is nu alles wat het ooit beloofde niet te worden", schreef Vice recent.

Met ChatGPT en DALL-E was het hek van de dam

Toch trok ChatGPT in 2022 enorm veel gebruikers, toen het programma voor het grote publiek beschikbaar werd. Altman noemde het programma toen nog "erg beperkt, maar goed genoeg om een schijnbare indruk van grootsheid te wekken."

Ook DALL-E, een programma van OpenAI om plaatjes mee te maken op basis van ingevoerde tekst, werd in één klap zeer succesvol.

Dankzij de interesse in deze programma's laaide ook het enthousiasme voor kunstmatige intelligentie en het bedrijf OpenAI op. In januari dit jaar investeerde Microsoft naar verluidt nog eens 10 miljard dollar in OpenAI.

Het programma ChatGPT van OpenAI. Foto: Getty Images

'Mensen moeten de leiding houden'

Maar hoe nu verder voor Altman en zijn organisatie? Eind februari herhaalde hij in een blogbericht de missie van het bedrijf: AI moet de mensheid ten goede komen. Altman schrijft dat AI veel mogelijkheden biedt, maar is zich bewust van de risico's en gevaren als mensen de technologie misbruiken.