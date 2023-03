DigiD-problemen na 2 dagen voorbij: iedereen kan weer belastingaangifte doen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De problemen met het DigiD-inlogsysteem zijn verholpen. Daardoor kan iedereen nu belastingaangifte doen of inloggen bij bijvoorbeeld de zorgverzekeraar.

Het belastingaangifteseizoen ging woensdag van start. Maar sindsdien was het DigiD-inlogsysteem regelmatig overbelast. Daardoor was inloggen soms niet mogelijk. Een woordvoerder vanDigiD-beheerder Logius zegt dat de problemen nu zijn opgelost.

In de nacht van woensdag op donderdag zijn technische aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor kon het systeem een capaciteitsverhoging wel aan. Eerder kon het systeem 400.000 inlogpogingen per uur aan. Hoeveel mensen sinds de opschaling kunnen inloggen, is niet bekend.