Twitteraars kunnen vanaf vandaag betalen voor een vinkje en andere privileges

Nederlanders kunnen vanaf vrijdag een Twitter Blue-abonnement afsluiten. Daarmee krijg je een blauw verificatievinkje naast je profielnaam. Ook geeft het sociale netwerk betalende gebruikers wat privileges die andere twitteraars niet hebben.

Twitter heeft zijn abonnement vrijdag in twintig extra landen beschikbaar gemaakt, waaronder dus Nederland. Het abonnement was al in vijftien landen verkrijgbaar.