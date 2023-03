Door drukte bij Belastingdienst is je zorgverzekeraar ook moeilijk te bereiken

Inloggen bij de Belastingdienst gaat al twee dagen een stuk minder makkelijk dan anders door problemen bij DigiD. Vervelend, omdat het niet alleen mensen raakt die hun belastingaangifte willen doen, maar ook mensen die bijvoorbeeld op de uitslag van een medisch onderzoek wachten. Of mensen die een afspraak met de huisarts willen maken.

Het DigiD-inlogsysteem wordt gebruikt door alle websites van de overheid en nog meer belangrijke sites. De overbelasting van het systeem treft onder meer de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Maar ook websites van huisartsen, ziekenhuizen, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Volgens een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius is het aantal inlogverzoeken nu al drie keer zo groot als in 2022. "Er was al rekening gehouden met extra drukte vanaf 1 maart", vertelt hij aan NU.nl. Woensdag was namelijk de eerste dag waarop belastingaangifte over 2022 kon worden gedaan.

De Belastingdienst heeft op donderdagmiddag 600.000 aangiften binnen, tegen 700.000 vorig jaar op hetzelfde moment. "Dat kan aan de inlogproblemen liggen, maar mogelijk speelt het ook mee dat het vakantietijd en lekker weer is", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "We kunnen niet zien of er meer mensen willen inloggen. Als je er niet door komt, zien wij het ook niet."

Wat dan wél de grote boosdoener van de overbelasting is? De invoering van tweestaps­ve­ri­fi­ca­tie in de DigiD-app. Met deze beveiligingsmaatregel vinden twee identiteitscontroles plaats. Eerder ging het maar om één identiteitscontrole. "Daarmee verdubbelt het aantal inlogverzoeken", zegt de Logius-woordvoerder.

Daarnaast proberen gebruikers volgens Logius meerdere keren in te loggen als er problemen zijn met DigiD. Ook dat zorgt voor extra drukte.

Door aanpassingen overdag zou DigiD helemaal plat kunnen gaan

De DigiD-beheerder kon woensdag ongeveer 110 DigiD-inlogs per seconde verwerken. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld 150 inlogs per seconde plaatsvinden, er 40 niet lukken. Hoe druk het precies was, wil Logius niet aan NU.nl vertellen. Het bedrijf bevestigt wel dat de drukte boven die maximale capaciteit uitkwam.

"Verdere uitbreiding van de capaciteit was woensdag niet mogelijk", legt de woordvoerder uit. "Als we dat wel hadden gedaan, had DigiD helemaal plat kunnen gaan."