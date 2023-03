Nog steeds problemen bij inloggen met DigiD, oplossing lijkt in zicht

Het DigiD-inlogsysteem van de overheid heeft donderdag nog steeds problemen. Dat komt doordat veel mensen tegelijk willen inloggen bij de Belastingdienst. De beheerder van het systeem verwacht dat de problemen in de loop van donderdagmiddag zullen afnemen.

DigiD-beheerder Logius bevestigt dat er donderdag nog steeds inlogproblemen zijn. Dat komt doordat het van tijd tot tijd te druk is voor de systemen achter het inlogsysteem. De Belastingdienst adviseert op Twitter om het bij problemen later nog een keer te proberen.

Logius heeft de capaciteit van het inlogsysteem woensdag al uitgebreid. Toen kon het systeem 400.000 inlogverzoeken per uur verwerken. "Verder opschalen had als risico dat DigiD helemaal plat zou kunnen gaan", zegt een woordvoerder van Logius.

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de beheerder technische aanpassingen doorgevoerd. "Daardoor kunnen we de capaciteit vandaag nog verder uitbreiden en kunnen in de loop van de dag nog meer mensen tegelijk inloggen." Dat moet er volgens Logius voor zorgen dat de problemen in de loop van de dag afnemen.