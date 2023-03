TikTok introduceert timer tegen verslaving

Delen via E-mail

Jongeren onder de achttien jaar moeten binnenkort een pincode invoeren als zij langer dan een uur per dag TikTok gebruiken. Het sociale netwerk wil daarmee tegemoetkomen aan de kritiek dat het te verslavend is voor kinderen.

Een speciale timer vergrendelt de app na zestig minuten. Door een pincode in te voeren, moeten jonge gebruikers bewust de keuze maken of ze verder willen kijken of niet.