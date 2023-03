Gemeente Eindhoven onder toezicht vanwege ondermaatse privacybescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat strenger toezicht houden op de gemeente Eindhoven. De privacywaakhond heeft signalen dat de gemeente datalekken niet of niet op tijd meldt. Ook andere regels leeft Eindhoven onvoldoende na. Daardoor is de privacy van burgers in gevaar.

De gemeente zou bijvoorbeeld een milieupas en een druktemeter hebben ingevoerd zonder een risico-analyse te doen. Ook een proef met een app die werkzoekenden koppelt aan vacatures is zonder controles ingevoerd.

"Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Het is van groot belang dat een gemeente van tevoren controleert of het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens mag en veilig kan."

De toezichthouder is ook bezorgd over datalekken die niet op tijd worden gemeld. Dat is volgens Verdier nodig om snel maatregelen te kunnen nemen. "Dat nota bene een van de grootste gemeenten én de brainport van Nederland dat niet op orde lijkt te hebben, is zeer ernstig."

De AP heeft de gemeente Eindhoven vorig jaar opgedragen met een verbeterplan te komen. Dat document is volgens Verdier onder de maat. Zo lijkt het erop dat de gemeente zich niet houdt aan bijvoorbeeld bewaartermijnen voor persoonsgegevens.