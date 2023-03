Leden van het Europees Parlement mogen geen TikTok meer op hun werktelefoons hebben staan. De Chinese app mag ook niet op telefoons staan met toegang tot werkmail of de internetverbinding van het Europees Parlement. TikTok krijgt met steeds meer weerstand te maken. Overheden wereldwijd pleiten inmiddels voor een TikTok-ban voor medewerkers.

Medewerkers en leden van het Europees Parlement mogen vanaf 20 maart geen TikTok meer op hun werkapparatuur gebruiken. Ook adviseert het parlement de app van persoonlijke apparaten te verwijderen. De boycot wordt opgezet vanwege "zorgen over de cyberbeveiliging", schrijft het parlement in een verklaring.

Op sommige plekken geldt zo'n verbod al langer. TikTok was al verboden op werktelefoons van de Europese Commissie en de Europese Raad. In elk geval voorlopig. Voor Amerikaanse overheidsfunctionarissen geldt sinds eind vorig jaar een TikTok-verbod op werktelefoons.

Ook Canada verbood het gebruik van TikTok op telefoons van de overheid. En het Deense parlement dringt sinds deze week bij ambtenaren aan om de videoapp te verwijderen.

Het wissen van TikTok op de werktelefoons geldt als een veiligheidsmaatregel. Elke overheid geeft dezelfde verklaring af voor een verbod. Zo ook het Deense parlement: "Er bestaat een risico op spionage via TikTok."

Verzamelen van gevoelige informatie

De socialemedia-app zou volgens critici gevoelige informatie van gebruikers doorspelen aan de Chinese regering. Daarnaast zou China de geheimzinnige algoritmes van TikTok kunnen gebruiken om op grote schaal desinformatie te zaaien en het maatschappelijke debat te beïnvloeden.

Vorig jaar werd bekend dat twee Amerikaanse journalisten werden gevolgd. Medewerkers van TikTok-moederbedrijf ByteDance bleken toegang te hebben tot IP-adressen en andere data. Dat had nooit mogen gebeuren, zei TikTok. De medewerkers werden ontslagen.

Foto: Pro Shots

TikTok wil in gesprek

Het bedrijf is teleurgesteld in het besluit van Europese overheidsinstanties om TikTok op werktelefoons te schorsen. "We hebben in januari nog goede gesprekken gevoerd met Brussel", zegt Theo Bertram tegen NU.nl. Hij is bij TikTok verantwoordelijk voor overheidsrelaties en openbaar beleid. "Niemand heeft deze ontwikkelingen toen aangehaald."

Bertram zegt de bezorgdheden over TikTok te begrijpen, omdat het bedrijf nieuw is en de oprichter Chinees. "Maar beoordeel ons op feiten, niet op angsten." Hij hoopt daarom dat overheden naar de uitleg van TikTok willen luisteren.

De vertegenwoordiger benadrukt nooit informatie met de Chinese overheid te delen. Ook niet als die daarom zou vragen. Ook legt hij uit dat TikTok niet per se een Chinees bedrijf is. "60 procent is in handen van Amerikaanse investeerders, 20 procent van werknemers en nog eens 20 procent van onze oprichter Zhang Yiming. Hij werkte jaren geleden bij Microsoft voordat hij zijn eigen bedrijf begon en ja, hij is toevallig Chinees. Dat kunnen we niet veranderen."

Op basis van vertrouwen

Ondanks de woorden van TikTok gaan overheden door met hun boycots. "Kun je TikTok vertrouwen dat ze het daar echt niet meer doen?", vraagt Dave Maasland van cybersecuritybedrijf ESET Nederland zich af. "Ambtenaren zijn mensen met een hoog risicoprofiel. Dan kun je best denken: laten we voorlopig even geen TikTok gebruiken."

TikTok kan informatie gebruiken voor spionage, zoals bij de journalisten gebeurde. "Met locatiegegevens kunnen mensen gevolgd worden", zegt Maasland. "Daarmee zijn reisbewegingen af te lezen en is te zien welke personen bij elkaar in de buurt zijn."

Maar TikTok verzamelt veel meer, zegt de cybersecurityexpert. De app weet wat je typt, welke video's je kijkt, hoelang je dat doet en wat je voorkeuren zijn. Zo ontstaat een zeer gedetailleerd profiel van de gebruiker, die mogelijk misbruikt kan worden voor desinformatie- en manipulatiecampagnes.

Ook andere socialemediabedrijven, zoals Facebook, verzamelen veel gegevens van hun gebruikers. Toch is daarbij geen sprake van een mogelijke boycot. "We vertrouwen Amerikaanse bedrijven sneller", verklaart Maasland. "De overheid en het bedrijfsleven zijn in de Verenigde Staten gescheiden. In China zijn die veel meer verweven."

Nog geen Nederlands verbod

In Nederland is er nog geen officieel verbod op TikTok, maar er wordt wel over gesproken. Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit voor een TikTok-boycot op telefoons van rijksambtenaren.

Een van de redenen is volgens Hind Dekker-Abdulaziz dat we niet weten wat het Chinese bedrijf met gegevens van gebruikers doet. Het D66-Kamerlid stelde vragen over het gebruik van TikTok binnen de overheid aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Die komt binnenkort met antwoorden.