Brussel tikt Apple op de vingers om App Store-regels

Een abonnement op streamingdiensten is via de App Store van Apple vaak 30 procent duurder dan bij de dienst zelf. Apple mag appontwikkelaars niet verbieden om klanten over dit prijsverschil te informeren, maar doet dat wel. Brussel heeft het techbedrijf daarvoor op de vingers getikt.

Apple mag verplichten dat alle appbetalingen op bijvoorbeeld iPhones via de App Store gaan. Maar het techbedrijf mag niet verbieden dat appontwikkelaars mensen informeren dat er goedkopere betaalopties buiten de App Store om bestaan. Door de appontwikkelaars te laten verzwijgen dat het goedkoper kan, maakt Apple volgens de Europese Commissie misbruik van zijn macht.

De Europese Commissie heeft dinsdag een aanklacht tegen Apple gepubliceerd. Daarin richt de concurrentiewaakhond zijn pijlen op alternatieve betaalmethoden.

Apple wil dat alle betalingen via zijn App Store gaan. In dat geval ontvangt de iPhone-maker 30 procent commissie. Die vergoeding krijgt Apple niet als mensen rechtstreeks aan een appmaker betalen.

Spotify klaagde al in 2019 over deze regels. Daardoor was een abonnement op Spotify in de App Store 30 procent duurder dan rechtstreeks bij de muziekdienst.