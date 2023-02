Kinderen kunnen met hulpprogramma naaktfoto's van internet verwijderen

Kinderen van wie naaktbeelden online staan, kunnen die foto's laten verwijderen met behulp van Take It Down . Dat programma is bedoeld om kindermisbruik en -uitbuiting op sociale media aan te pakken.

Facebook, Instagram en de platforms OnlyFans, Pornhub en Yubo hebben zich al aangesloten bij Take It Down en beloven de beelden die in de database staan te verwijderen. Als een afbeelding op een ander platform, zoals Twitter, TikTok of WhatsApp, te zien is, wordt deze nog niet verwijderd. Take It Down is ontwikkeld met geld van onder meer Facebook-moederbedrijf Meta.