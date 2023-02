Nederland fel tegen Europese plannen voor een Netflix-taks

Als het aan Europese telecom- en internetproviders ligt, gaan tech- en streamingbedrijven als Google en Netflix een vergoeding betalen voor hun internetverkeer. En dat is slecht nieuws voor abonnees, want die krijgen hoogstwaarschijnlijk de rekening gepresenteerd. Nederland is fel tegen de plannen, die zijn omgedoopt tot de Netflix-taks.

Het internetverkeer is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat komt bijvoorbeeld doordat steeds meer mensen gebruikmaken van diensten als YouTube en Netflix. Deze diensten genereren veel internetverkeer en verdienen zelf veel geld aan abonnees of advertenties.

Om de groei van het internetverkeer aan te kunnen, moeten internetproviders investeringen doen in hun netwerk. Internetproviders vinden het oneerlijk dat zij de kosten moeten betalen voor het dataverkeer dat tech- en streamingbedrijven veroorzaken. Belangenclub ETNO lobbyt daarom al jaren dat techbedrijven gaan bijdragen aan de investeringskosten.

De belangenclub is erin geslaagd het onderwerp op de agenda van de Europese Commissie te krijgen. Met een openbare consultatie onderzoekt de Commissie of een vergoeding nodig is.

Nederland is erg bezorgd over de plannen. De Netflix-taks leidt volgens het kabinet niet tot extra investeringen in de aanleg of kwaliteit van het internet.

De consument krijgt de rekening

"Telecomaanbieders krijgen met een extra tolheffing dubbel betaald", zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). "Een consument kiest er namelijk zelf voor om al dan niet tegen betaling te streamen via bijvoorbeeld Netflix, Spotify, Viaplay of YouTube. Daarnaast betaalt de klant ook nog gewoon abonnementskosten aan de telecomaanbieder."

Streamingdiensten zullen extra kosten doorberekenen aan hun klanten, verwacht Adriaansens. Consumenten gaan daardoor waarschijnlijk meer betalen. "Daarnaast staat een dergelijke tolheffing op gespannen voet met netneutraliteit."

In Europa moeten internetproviders neutraal zijn. Dat betekent dat ze internetdiensten niet mogen voortrekken, achterstellen of blokkeren. Een vergoedingsmodel zou kunnen betekenen dat internetproviders dat wel gaan doen op het moment dat een techbedrijf niet wil betalen.

'Waarom is zo'n vergoeding nodig?'

"Internetklanten verbruiken op piekmomenten gemiddeld 6 Mbps, terwijl klanten betalen voor een pakket met bijvoorbeeld 100 of 1.000 Mbps", zegt telecomdeskundige Rudolf van der Berg van analistenbureau Stratix tegen NU.nl. "Klanten betalen dus al voor meer dan dat ze gebruiken. Waarom is zo'n vergoeding dan nodig?"