Ruimtecapsule voor gestrande bemanning aangekomen bij ISS

De Russische Sojoez-capsule die drie astronauten moet ophalen van het internationale ruimtestation ISS is op zijn bestemming aangekomen. Volgens de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos is de onbemande capsule zondagochtend om 03.58 uur (Moskouse tijd) afgemeerd bij het ISS. Het ruimtevaartuig was vrijdag gelanceerd