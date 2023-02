Harry Potter-spel Hogwarts Legacy in twee weken twaalf miljoen keer verkocht

Delen via E-mail

Hogwarts Legacy is de snelst verkopende game die gamestudio Warner Bros. Games ooit heeft uitgebracht. Sinds 10 februari is het Harry Potter-spel al meer dan twaalf miljoen keer verkocht. De spelontwikkelaar meldt dat de game al 850 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) heeft opgeleverd.

Ook op gamestreamingsite Twitch heeft het spel records verbroken. Op het piekmoment keken 1,28 miljoen mensen gelijktijdig naar de game. Dat is het grootste aantal kijkers ooit voor een zogenaamde singleplayergame.

Het spel is de eerste écht grote Harry Potter-game, waarin je heel Zweinstein en de omliggende gebieden kunt verkennen. In Hogwarts Legacy speel je een student op de befaamde toverschool rond het einde van de 19e eeuw. Het betekent dat filmpersonages als Harry Potter, Albus Perkamentus en Voldemort niet in het spel voorkomen.