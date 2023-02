Rusland stuurt nieuw ruimteschip naar ISS om bemanning te redden

Een Soyuz-ruimtevaartuig is in de nacht van donderdag op vrijdag gelanceerd vanaf de Bajkonoer-basis in Kazachstan. De capsule moet bemanning in het ISS-ruimtestation gaan redden. Die kon niet terugkeren doordat het ruimtevaartuig waarschijnlijk is lekgeslagen door een kleine meteoriet.

Twee Russische en een Amerikaanse astronaut zouden oorspronkelijk in maart vanuit het ISS terugkeren naar de aarde. De ruimtevaarders zouden daarvoor dezelfde Soyuz-capsule gebruiken als waarmee zij vorig jaar september naar het ISS zijn gebracht.

In december ontstond een lek in de ruimtependel, waarschijnlijk door de inslag van een kleine meteoriet. Door het lek is de koelvloeistof uit het ruimteveer weggelekt. Daardoor is het voor de bemanning niet mogelijk om met die capsule veilig naar de aarde terug te keren.

De Soyuz-capsule die afgelopen nacht is gelanceerd, is onbemand. Eigenlijk was het de bedoeling dat met deze lancering nieuwe bemanning naar het ISS gebracht zou worden. Die zou de huidige bemanning aflossen en daarna een half jaar in de ruimte verblijven.

Om dat te compenseren is de missie van de vastzittende bemanning met een half jaar verlengd. Deze ruimtevaarders keren nu pas in september terug naar de aarde met de nieuwe Soyuz-capsule.