Brussel vreest Chinese spionage en legt personeel TikTok-verbod op

De Europese Commissie heeft donderdagochtend een verbod op het gebruik van TikTok op apparaten van de overheidsorganisatie ingesteld, meldt Politico . Die maatregel is genomen vanwege groeiende zorgen over spionage door China.

TikTok is een sociaal netwerk dat in handen is van het Chinese techbedrijf ByteDance. In westerse landen zijn steeds meer zorgen over hulp van Chinese techbedrijven inlichtingendiensten bij spionage door de staat.