Tesla's moeten van privacywaakhond de ogen sluiten: camera's nu standaard uit

De ingebouwde beveiligingscamera's in Tesla's zijn voortaan standaard uitgeschakeld. Tot nu toe namen de camera's doorlopend bewakingsbeelden op. Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werd daarmee de privacy van voorbijgangers geschonden.

Alle auto's van Tesla beschikken over een camerasysteem waarmee alles rondom de auto in beeld gebracht kan worden. Zodra de wagen geparkeerd wordt, wordt de zogenoemde Sentry Mode ingeschakeld. Dat is een beveiliging tegen vandalisme en diefstal.