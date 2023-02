Rechter beslist over de toekomst van internet in een zaak tegen YouTube

Is YouTube verantwoordelijk voor de video's die gebruikers op het platform publiceren? Over die vraag gaat een Amerikaanse rechter zich buigen. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van het internet.

Grote online platforms, zoals YouTube, Reddit, Facebook en Twitter, worden in de Verenigde Staten beschermd door een wet. In deze zogenoemde Section 230 staat dat "aanbieders of gebruikers van een interactieve computerdienst niet als uitgever van informatie" worden behandeld.

Volgens de huidige interpretatie van de wet zijn online platforms niet verantwoordelijk voor de foto's, video's of berichten die gebruikers delen. Maar in een rechtszaak tegen YouTube eisen de aanklagers een nieuwe uitleg van de wet.

De zaak is aangespannen door familieleden van een Amerikaanse die in november 2015 bij terroristische aanslagen in Parijs om het leven is gekomen. Haar nabestaanden stellen dat YouTube daar mede voor verantwoordelijk is.