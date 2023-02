Onderzoekers TU Delft doen ontdekking waardoor levensduur accu's verdubbelt

Onderzoekers van de TU Delft hebben een ontdekking gedaan waardoor accu's tot twee keer zo lang mee kunnen gaan. Daardoor krijgen bijvoorbeeld smartphones of elektrische auto's een langere levensduur en dat levert milieuwinst op.

Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld accu's in elektrische auto's of smartphones. Een apparaat met een versleten accu wordt vaak afgedankt. Dat is slecht voor het milieu.