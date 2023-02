Betalingen komen vandaag mogelijk later binnen na storing bij betaalverwerker

Betalingsverwerker Equens is maandagochtend getroffen door een storing. Daardoor is een achterstand ontstaan in de verwerking van betalingen en overboekingen. Klanten van meerdere banken ondervinden daar hinder van.

"Equens heeft vanmorgen te maken gehad met een storing", bevestigt een medewerker van het bedrijf aan NU.nl. "De problemen waren rond 12.00 uur opgelost."

De betalingsverwerker verzorgt het betalingsverkeer tussen banken. Daardoor klagen klanten van meerdere banken over problemen bij betalingen en overboekingen. Die komen niet altijd direct bij de ontvanger aan.

"We zijn bezig met het wegwerken van de achterstand in alle betalingen en overboekingen", zegt de medewerker van Equens. "Het is de verwachting dat alle betalingsopdrachten aan het eind van de dag verwerkt zijn."