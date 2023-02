Eerste iPhone uit 2007 levert ruim 63.000 dollar op bij veiling

Een ongebruikt exemplaar van de allereerste iPhone heeft op een Amerikaanse veiling 63.356 dollar (ruim 59.300 euro) opgebracht . De opbrengst is hoger dan verwacht. Veilingmeesters hadden de waarde van de telefoon uit 2007 op 50.000 dollar geschat.

De 8 gigabite-uitvoering van de iPhone die nu is geveild, is in 2007 voor 599 dollar verkocht. De veiling bracht veel op, omdat de iPhone nog in de originele en gesealde doos zit.

Dat garandeert dat het toestel nog helemaal nieuw is. In deze toestand is de allereerste iPhone erg zeldzaam. Verzamelaars zijn daarom bereid er veel geld voor te betalen.

De allereerste iPhone werd in januari 2007 gepresenteerd door de inmiddels overleden Apple-oprichter Steve Jobs. De telefoon kwam in juni van dat jaar in de Amerikaanse winkels te liggen.

In november 2007 bracht Apple de smartphone ook uit in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Van het model zijn iets meer dan zes miljoen exemplaren gemaakt.

Het apparaat viel vooral op door zijn grote touchscreen, dat bijna de hele telefoon besloeg. Dat was toen nog bijzonder. Smartphones van bedrijven als BlackBerry, Motorola en Palm hadden vaak een toetsenbord of moest je bedienen met een stylus.

Eerste iPhone uitgelachen door Microsoft

Niet iedereen had door dat de iPhone zou zorgen voor een revolutie op de markt voor mobiele telefoons. Microsoft-baas Steve Ballmer lachte in een inmiddels berucht interview over de prijs van de iPhone en het gebrek aan een toetsenbord.

De eerste generatie iPhone is nooit officieel in Nederland verkocht. Nederlanders kochten het toestel in de VS of een van de genoemde Europese landen.