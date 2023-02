Twitteraars moeten betaald account nemen als ze willen inloggen via sms-code

Voor gebruikers van Twitter is het binnenkort niet langer mogelijk om in te loggen met een zogeheten tweestapsverificatie via een sms-bericht. Voor betalende gebruikers blijft deze manier van inloggen wel mogelijk, wat tot veel onvrede op het socialemediaplatform leidt.

Tweestapsverificatie (2FA) via een sms'je vervalt per 20 maart voor niet-betalende accounts. Gebruikers die geen Twitter Blue-abonnement hebben, krijgen daardoor dertig dagen de tijd om deze manier van inloggen uit te schakelen. 2FA blijft wel mogelijk op twee andere manieren: via een app, of via een fysieke beveiligingssleutel.

Volgens Twitter wordt er vaak misbruik gemaakt van verificatie via een telefoonnummer. "Hoewel het historisch gezien een populaire vorm van 2FA is, hebben we helaas gezien dat op telefoonnummer gebaseerde 2FA wordt gebruikt - en misbruikt - door slechte personen. Daarom zullen we vanaf vandaag niet langer toestaan dat accounts zich aanmelden voor 2FA via sms, tenzij ze Twitter Blue-abonnees zijn", schrijft het bedrijf in een verklaring.