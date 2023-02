Grote ING-storing werd veroorzaakt door miscommunicatie interne systemen

Delen via E-mail

De grote storing bij ING op 1 februari werd veroorzaakt door interne systemen van de bank die niet meer met elkaar konden samenwerken. Dat meldt de bank na een analyse van de storing.

Door de storing was het ruim dertien uur lang onmogelijk om online te bankieren, zowel via de app als via de site.