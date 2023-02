Supersnelle hyperloop weer stapje dichterbij door nieuw ontwerp van TU Delft

Een studententeam van de TU Delft heeft donderdag een nieuw ontwerp van een hyperlooptrein gepresenteerd. Het vervoersmiddel heeft nu een eigen motor en zweeft op de baan. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen met het oog op een toekomstig hyperlooptransportsysteem.

De hyperloop is een buis of tunnel waar vrijwel alle lucht uit is gezogen. Daardoor ondervinden de elektrische treinstellen - ook wel pods genoemd - nauwelijks weerstand. Hierdoor kunnen snelheden van ruim 1.000 kilometer per uur worden gehaald. Een reis van Amsterdam naar Parijs zou met de hyperloop maar een half uur duren.