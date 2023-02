Apple stelt introductie augmentedrealitybril weer uit

De introductie van de augmentedrealitybril waar Apple al jaren aan werkt, is volgens persbureau Bloomberg weer uitgesteld. De aankondiging werd in maart verwacht, maar zal nu waarschijnlijk pas in juni plaatsvinden.

Apple mikt volgens Bloomberg op een introductie tijdens het World Wide Developers Conference (WWDC). Dat congres wordt ieder jaar in mei of juni door de iPhone-fabrikant georganiseerd. Het bedrijf heeft in het verleden vaker nieuwe producten tijdens deze conferentie gepresenteerd.

Er gaan al sinds 2017 hardnekkige geruchten dat Apple werkt aan een bril voor virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Bij AR worden beelden aan de werkelijkheid toegevoegd, bij VR 'bevinden' gebruikers zich in een virtuele omgeving. Het ontwerp van de bril zou lijken op de Quest 2, een VR-headset van het bedrijf achter Facebook.

Prototypes van het apparaat zouden vorig jaar al aan de directie van Apple getoond zijn. Toen werd gesuggereerd dat de gadget in 2022 zou verschijnen. Later volgden berichten dat Apple in maart van dit jaar een speciaal evenement wilde organiseren voor de presentatie van de bril.