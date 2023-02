Musk wil het bestuur van Twitter eind dit jaar overdragen aan een opvolger

Elon Musk heeft aangekondigd dat hij de macht over Twitter eind dit jaar wil overdragen aan een opvolger. Voor die tijd wil de miljardair het bedrijf verder stabiliseren. Volgens de ondernemer stond Twitter eerder nog op het randje van faillissement.

De nieuwe Twitter-eigenaar deed zijn aankondiging via een videoverbinding op de World Government Summit in Dubai. Musk zei eerder deze maand dat Twitter niet langer op het randje van de afgrond staat. Volgens de topman verdient het sociale medium nu evenveel geld als er aan kosten uitgaat.

Musk, die Twitter eind oktober in handen kreeg, noemde de afgelopen drie maanden "extreem zwaar". Hij was in die periode niet alleen bezig met een grote reorganisatie bij Twitter, maar had ook de dagelijkse leiding bij autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. "Ik zou die last niemand toewensen", tweette Musk.