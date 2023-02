Ov-reizigers verbaasd: inchecken kan ook als contactloos betalen is uitgezet

Meerdere reizigers in het openbaar vervoer zagen afgelopen tijd ongewild geld van hun rekening verdwijnen. Dat komt doordat het sinds februari mogelijk is om in- en uit te checken met de bankpas. Dat inchecken gebeurt zelfs als mensen contactloos betalen met hun pas hebben uitgezet.

Het gaat mis als mensen meerdere pasjes tegelijk bij de paslezer houden. Volgens Gerbrant Corbee van Translink (het bedrijf achter de ov-chipkaart) wordt in dat geval de pas met het sterkste signaal gescand. "Daardoor kan het voorkomen dat mensen met de ov-chipkaart inchecken en per ongeluk met een bankpas uitchecken."

In dat geval komt het erop neer dat zowel de ov-chipkaart als de bankpas ingecheckt zijn. Als er niet wordt uitgecheckt, wordt het instaptarief van 4 of 20 euro van zowel de ov-chipkaart als van de bankrekening afgeschreven.

"Ook als mensen contactloos betalen op hun bankpas hebben uitgezet, kunnen zij nog steeds in- en uitchecken in het ov", legt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland uit. "Bankpassen met een NFC-chip kunnen altijd gebruikt worden om te betalen bij een parkeerautomaat, tolpoort of incheckzuil."

Daarvoor hebben banken volgens Beugel een internationale uitzondering afgesproken. Dat is gedaan om voor een vlotte doorstroming van het verkeer of reizigers te zorgen. Maar ook omdat het meestal niet mogelijk is om een pincode in te voeren op zo'n apparaat.

NS ziet dat het fout gaat

Bij de NS merken ze dat het af en toe fout gaat, bevestigt een woordvoerder. "Reizigers moeten er even aan wennen."

Het gaat ook wel eens fout bij mensen die hun ov-chipkaart bij de telefoon stoppen. "Als mensen betalen met de ov-chipkaart terwijl die in het hoesje van hun telefoon zit, dan kan het gebeuren dat de telefoon wordt gescand in plaats van de ov-chipkaart. Dat komt doordat de NFC-chip in het toestel aanstaat", legt Beugel uit.

Reizigers in het ov krijgen daarom het advies dat zij slechts één pas moeten aanbieden bij het in- en uitchecken, zegt Corbee van Translink. "Daarnaast moeten mensen met dezelfde pas uitchecken als waarmee ze zijn ingecheckt."

Geld kan terug worden gestort

Als het fout gaat, kunnen reizigers via de website of de app van OVpay alsnog uitchecken. Ook is het mogelijk om het afgeschreven instaptarief terug te vragen. "We hebben dat zo makkelijk mogelijk proberen te maken", zegt Corbee.

Uit een rondgang langs de Nederlandse banken blijkt dat er nauwelijks klachten of problemen binnen zijn gekomen sinds de introductie van OVpay. "Wat onze collega's bij de klantenservice vooral krijgen, zijn positieve reacties van klanten", vertelt een woordvoerder van de ING. "Ze zijn tevreden over het reizen met de betaalpas en het gemak dat dit met zich mee brengt."