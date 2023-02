Wil je dat ChatGPT beter werkt? Dan moet je betalen

Technologiebedrijf OpenAI heeft de de betaalde versie van ChatGPT uitgebracht in Nederland. Voor 24,20 dollar (omgerekend 22,65 euro) per maand werkt de chatbot sneller en zonder wachtrij. Ook kunnen betalende gebruikers als eerste nieuwe mogelijkheden uitproberen.

Het is nog niet verplicht om over te stappen op de betaalde versie van ChatGPT. Wie niet betaalt, kan wel te maken krijgen met wachtrijen. Op drukke momenten krijgen betalende gebruikers voorrang.

OpenAI belooft daarnaast dat de chatbot sneller werkt bij betalende gebruikers. Een opstel laten schrijven is dan bijvoorbeeld in een paar seconden gepiept, in plaats van in een paar minuten.

ChatGPT is een soort chatbot met kunstmatige intelligentie. Je kan een gesprek voeren met ChatGPT, maar ook geholpen worden met opdrachten en vragen als 'Geef me drie recepten voor pasta met kip', 'Wat zijn de vijf leukste uitjes in Den Bosch?' en 'Hoe kan ik het best een muur schilderen?'

De antwoorden zijn vaak bruikbaar en goed, maar soms is ChatGPT nog wat houterig. Ook kan het programma onjuiste informatie geven.