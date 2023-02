Sporen van water en golven ontdekt op Mars

Marsrover Curiosity heeft nieuw bewijs gevonden dat er ooit water is geweest op de rode planeet. Op de helling van een berg fotografeerde het karretje golfpatronen in het gesteente. Volgens wetenschappers van de NASA zijn die gevormd door water.

Vorig jaar bereikte Curiosity de berg met de naam Mount Sharp. Er werd al verwacht dat dit zoutrijke gebied sporen zou bevatten uit de tijd dat Mars opdroogde. De wetenschappers verwachtten alleen geen bewijs van golven te vinden.

De rover heeft beelden gestuurd van een golfpatroon in een rots. Het gesteente lag ooit op de bodem van een watermassa. "Dit is het beste bewijs van water en golven dat we tijdens de hele missie hebben gezien", zegt Ashwin Vasavada, projectwetenschapper bij de NASA.

Golfpatronen in het gesteente op Mars Foto: NASA

Curiosity ontdekte het golfpatroon op ongeveer 800 meter boven de voet van Mount Sharp. Dat gebied wordt de Marker Band genoemd. Dat is een laag van donkere, harde rots die zich onderscheidt van de rest van het roestkleurige landschap.

Het gesteente in de Marker Band is zo hard dat Curiosity er geen monster van kan nemen. Het team is daarom op zoek naar een gebied met zachter gesteente om het te kunnen analyseren.

Marsrover rijdt al ruim tien jaar rond op Mars

Curiosity kwam in 2012 op Mars aan. De rover is zo succesvol dat NASA ervoor koos om het ontwerp als basis te gebruiken voor de nieuwere Perseverance-rover. Curiosity landde in de zogenaamde Gale-krater en is afgelopen jaren naar Mount Sharp gereden. Die berg ligt op de bodem van de krater.

De rover is uitgerust met instrumenten om het klimaat en de geologie in de krater te bestuderen. Ook onderzoekt het karretje of er ooit leven is geweest. De zoektocht naar de vroegere aanwezigheid van water op Mars is een belangrijk onderdeel van de missie.