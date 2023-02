Met slimmere apparaten haal je nu al voordeel uit dynamische energieprijzen

De stroom- en gasprijzen zijn op dit moment het laagst bij contracten met dynamische energieprijzen. Door je huis met een paar eenvoudige ingrepen te verslimmen kun je extra profiteren van deze wisselende tarieven.

"Dynamische energieprijzen zijn lager omdat energieleveranciers minder risico lopen", legt Joyce Donat van de Consumentenbond uit. "Maar het moet wel bij je passen en je moet de kans hebben om je stroomverbruik erop af te stemmen."

Je elektriciteitsverbruik afstemmen op de energieprijzen is vrij eenvoudig. Iedere dag publiceert de website Dynamische energieprijzen om 15.00 uur de prijzen voor de volgende dag. Die site is opgezet door alle aanbieders van contracten met wisselende stroom- en gasprijzen.

Het meeste rendement kun je halen bij apparaten met een hoog stroomverbruik. Dat zijn bijvoorbeeld de wasmachine, droger en vaatwasser. Maar ook een warmtepomp, airco, pomp- en filterinstallatie voor de vijver en een elektrische auto slurpen elektriciteit. Door die apparaten aan te zetten bij lage stroomprijzen kun je geld besparen.

Vaatwassers en wasmachines kun je vaak op de timer zetten. Je kunt ze dan instellen om in te schakelen op een tijdstip met een lage stroomprijs. Daarnaast kun je steeds meer apparaten met een app bedienen. In dat geval is het nog makkelijker om ze op het goedkoopste moment te laten draaien.

Voor apparatuur zonder slimme functies of programmeermogelijkheden kan een slimme stekker uitkomst bieden. Daarmee kun je 'domme' apparaten zoals een vijverpomp met een app of afstandsbediening aan- of uitzetten.

Stroomverbruik kan zelfs geld opleveren

In de zomer is het zelfs mogelijk dat stroomverbruik geld oplevert. Op een dag met veel zon en wind is de elektriciteitsprijs soms negatief. Dat komt doordat het aanbod aan elektriciteit dan groter is dan het verbruik. In dat geval krijg je betaald om bijvoorbeeld je wasmachine aan te zetten of je elektrische auto op te laden.

"Er zit wel een addertje onder het gras", waarschuwt Donat. "Als de energieprijzen weer omhooggaan, ben je ook de eerste die het merkt."

Energieleveranciers willen met de financiële prikkel van dynamische prijzen het elektriciteitsverbruik sturen. Doordat steeds meer stroom wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen, ontstaan grotere pieken en dalen in het energieaanbod.

In de komende jaren is het de bedoeling dat bijvoorbeeld een elektrische auto pas gaat opladen als er veel stroomaanbod is. Dan is de prijs van elektriciteit laag. Het is zelfs mogelijk om elektriciteit uit de accu terug te leveren aan het net als het aanbod laag is. Je krijgt dan een hogere prijs voor de geleverde elektriciteit terug.

Niet iedereen kan van dynamische prijzen profiteren

Of je echt van dynamische prijzen kunt profiteren is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Donat: "Iemand die veertig uur per week op kantoor zit, heeft er bijvoorbeeld niets aan om thuis de airco te laten draaien omdat de stroomprijzen lager zijn."