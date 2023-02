Reddit gehackt na succesvolle phishingaanval

Discussieplatform Reddit is getroffen door een hack. Na een phishingaanval hebben cybercriminelen toegang tot de systemen van het forum weten te krijgen. Volgens het bedrijf hebben ze geen gebruikersgegevens buitgemaakt.

Reddit ontdekte op 5 februari dat het bedrijf doelwit van een phishingaanval was. Daarbij probeerden oplichters via mailtjes medewerkers van het bedrijf zover te krijgen om in te loggen op een nepwebsite. Minstens één werknemer is daarin getrapt.