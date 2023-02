Oplichters maakten vorig jaar 43 miljoen euro buit, vooral via beleggingsfraude

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Fraudehelpdesk heeft vorig jaar een half miljoen meldingen over oplichting ontvangen. Daarbij werd in 7.661 gevallen ook financiële schade gemeld. Oplichters wisten ruim 43 miljoen euro buit te maken.

Bijna tienduizend Nederlanders hebben vorig jaar te maken gehad met een poging tot telefonische oplichting. Dat is volgens de Fraudehelpdesk een stijging van 18 procent ten opzichte van 2021. Het meldpunt ontving vooral veel meldingen over telefoontjes met een Engelstalig bandje.

Bij deze vorm van oplichting worden mensen door een computerstem gebeld. Er wordt bijvoorbeeld gesuggereerd dat het gesprek afkomstig is van het ministerie van Justitie. Vooral Engelstalige mensen zijn hier ingetrapt. De Fraudehelpdesk hielp 136 slachtoffers, die gezamenlijk voor bijna 1,2 miljoen euro waren opgelicht.

De meeste financiële schade werd veroorzaakt door beleggingsfraude. Hierbij worden bijvoorbeeld niet-bestaande beleggingsproducten verkocht, waardoor slachtoffers hun inleg kwijtraken. Nederlanders gingen door deze vorm van oplichting voor bijna 14,8 miljoen euro het schip in.

Het aantal meldingen over cybercriminaliteit (waaronder phishing, malware en helpdeskfraude) is vorig jaar gehalveerd. In 2021 ontving de Fraudehelpdesk 9.933 meldingen, vorig jaar waren dat er maar 4.471.