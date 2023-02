Britse concurrentiewaakhond is tegen overname Activision Blizzard door Microsoft

Microsoft mag gamestudio Activision Blizzard nog niet overnemen. De Britse toezichthouder CMA is bang dat Microsoft na een overname te machtig wordt op de gamingmarkt.

De overname werd vorig jaar januari aangekondigd. Xbox-maker Microsoft was bereid 69 miljard dollar (ruim 64 miljard euro) neer te tellen voor Activision Blizzard. Die ontwikkelaar is bekend van onder meer de spellen Call of Duty en World of Warcraft.