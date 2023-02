Videobelbedrijf Zoom schrapt dertienhonderd banen bij grote reorganisatie

Delen via E-mail

Zoom Video Communications, het bedrijf achter videobelplatform Zoom, zegt 15 procent van zijn werknemers de wacht aan in een grote ontslagronde. Daarmee volgt Zoom het voorbeeld van andere technologiebedrijven die een reorganisatie aankondigden.

Waar het Zoom-ontslag in de afgelopen jaren een begrip werd, maakte de bestuursvoorzitter van het videobelbedrijf Eric Yuan de reorganisatie bekend via een blog .

In zijn tekst kondigde hij direct aan dat hij zelf in het komende jaar 98 procent salaris inlevert en zijn bonus schrapt. Het hele bestuur levert komend jaar 20 procent van het basissalaris in.