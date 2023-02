Moederbedrijf van Google lanceert testversie chatbot Bard, concurrent ChatGPT

Delen via E-mail

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft zijn chatbot Bard beschikbaar gesteld aan een selecte groep testers. De chatbot moet de concurrentie aangaan met ChatGPT.

De komende weken wordt Bard klaargemaakt voor een groter publiek, meldt Alphabet-topman Sundar Pichai in een bericht op een blog van Google.

Google wil AI-functies toevoegen in zijn zoekmachine om complexe vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld vragen als hoe je makkelijker gitaar of piano kan leren spelen, aldus Pichai.

Zowel Bard als ChatGPT kunnen gedetailleerde antwoorden genereren op eenvoudige vragen van gebruikers. De chatbots maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). ChatGPT stond de afgelopen tijd in de belangstelling.

Sceptici vrezen dat scholieren niet meer leren schrijven en informatie verzamelen, als ze dat door een computer laten doen. Scholieren kunnen namelijk schoolopdrachten voorleggen aan ChatGPT, waarna het programma de antwoorden of zelfs een volledig opstel of boekverslag genereert.

Het bericht van Pichai volgt op recente berichten van Microsoft. Daarin gaf het techconcern aan dat het kunstmatige intelligentie (AI) wil opnemen in al zijn producten. Daarvoor investeert Microsoft de komende jaren 10 miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT.

Volgens persbureau Bloomberg zou Google al 400 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in een start-up die gespecialiseerd is in AI. Deze start-up zou momenteel een chatbot testen die ook wordt gezien als een rivaal van ChatGPT.