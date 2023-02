Twitter balanceert niet langer op de rand van de afgrond

Het directe gevaar van een faillissement van Twitter is afgewend, meldt de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk . Onder zijn leiding is in de afgelopen maanden ongeveer de helft van het personeel ontslagen. Ook heeft het bedrijf veel kostenbesparingen doorgevoerd.

Musk, die Twitter eind oktober in handen kreeg, noemde de afgelopen drie maanden "extreem zwaar". Hij was in die periode niet alleen bezig met een grote reorganisatie bij Twitter, maar had ook de dagelijkse leiding bij autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX. "Ik zou die pijn niemand toewensen", tweette Musk.