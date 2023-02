Zo gaat de batterij van je telefoon langer mee

Duurt de dag altijd langer dan je telefoon aan wil blijven? Met deze tips zorg je ervoor dat je batterij het iets langer volhoudt.

We staren de hele dag naar onze smartphone en hebben hem overal voor nodig: iets opzoeken, iemand een berichtje sturen, of gewoon om een spelletje te spelen. Dat kan je batterij natuurlijk flink belasten.

Hoe ouder je telefoon is, hoe korter de accuduur wordt. Dan kun je een nieuwe smartphone kopen. Maar er zijn óók aanpassingen die je kan doen, zodat hij het weer een hele dag volhoudt.

Schakel apps uit

Controleer eerst waar je batterij precies aan opgaat, want dan weet je ook waar je op kunt besparen. Elke smartphone heeft een manier om het verbruik van je accu in te zien. Zie je hier iets staan wat ongewoon veel batterij kost, dan kun je die app voortaan minder gebruiken, uitschakelen of helemaal verwijderen.

In iOS ga je hiervoor naar de instellingen en kies je voor 'Batterij'. Hier vind je inzichten en suggesties om je stroomverbruik aan te pakken en zie je bij 'Batterijgebruik per app' welke programma's mogelijke energievreters zijn.

Heb je een Android-telefoon, dan is het van je merk afhankelijk waar je deze instelling precies vindt. Op Samsung-telefoons zit die bijvoorbeeld onder 'Batterij en apparaatonderhoud' en dan 'Batterij'.

Activeer de spaarstand

Heb je hier nog niet genoeg accuduur mee gewonnen, dan kun je ervoor kiezen om de spaarstand van de telefoon aan te zetten. Apps die op de achtergrond draaien, worden dan minder vaak of helemaal niet meer ververst.

Mails worden bijvoorbeeld niet meer of minder vaak automatisch opgehaald, waardoor je ze alleen ziet als je zelf je mail opent. Dat scheelt flink wat batterij.

In iOS vind je deze optie in hetzelfde batterijmenu als hierboven. Je activeert hem door de knop bij 'Energiebesparingsmodus' aan te zetten. Op Android hangt het weer van je type toestel af, maar meestal moet je in hetzelfde menu zijn. Op Samsung-telefoons heet deze optie bijvoorbeeld 'Spaarstand'.

Kleine tips kunnen veel schelen

Een laatste redmiddel dat een hoop kan schelen, maar waar je misschien niet direct aan denkt, is het verlagen van de helderheid van het scherm. Stiekem is dit namelijk een van de grootste energieslurpers. Verminder je de helderheid van maximaal naar minimaal, dan kan dat zomaar tientallen procenten extra batterijduur opleveren.

Overigens is het ook een goed idee om te controleren of er geen energievretende opties zijn ingeschakeld, terwijl je die helemaal niet gebruikt. Denk aan wifi terwijl je buiten de deur bent, of bluetooth terwijl je telefoon met geen enkel apparaat verbonden is.

Loopt je telefoon na al deze stappen alsnog binnen een dag helemaal leeg, dan wordt het misschien tijd om naar een nieuw toestel te kijken. Heb je een goedkopere of milieubewustere optie nodig, dan kun je er ook voor kiezen om de batterij te (laten) vervangen. Je oude telefoon gaat dan weer net zo lang mee als toen hij net nieuw was.

