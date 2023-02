Facebook passeert grens van twee miljard gebruikers

Een kwart van de wereldbevolking maakt iedere dag gebruik van Facebook, heeft moederbedrijf Meta donderdag bekendgemaakt. Nooit eerder zaten zo veel mensen op het sociale netwerk. De kwartaalcijfers van het socialemediabedrijf waren beter dan verwacht door gestegen advertentie-inkomsten.

Het aantal mensen dat dagelijks op Facebook zit, steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar met 4 procent op jaarbasis, tot twee miljard. Inclusief Instagram en WhatsApp gaat het zelfs om bijna drie miljard dagelijkse gebruikers.

Meta verkocht in het laatste kwartaal meer advertenties. Eerder in 2022 had de onderneming nog last van de economische onzekerheid, die werd veroorzaakt door hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

In het slotkwartaal van 2022 kwam de omzet uit op 32,2 miljard dollar (29,3 miljard euro). Dat was meer dan verwacht. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021 is de omzet wel gedaald.

Over heel 2022 kwam de omzet van Meta uit op 116,6 miljard dollar. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van 2021. Het socialemediabedrijf had meer kosten. Daardoor daalde de winst naar 23,2 miljard dollar, 41 procent lager dan in 2021.

Meta snijdt in kosten en investeringen

Meta kondigde in november al aan elfduizend banen te gaan schrappen om kosten te besparen. Daardoor verliest ongeveer een op de acht medewerkers zijn baan. Ook gaat het bedrijf minder investeren in de virtuele wereld (het metaverse).