Grote ING-storing lijkt na uren voorbij, klanten kunnen weer inloggen

De grote storing waar ING woensdag door werd getroffen, lijkt voorbij te zijn. Klanten konden rond 23.30 weer bankieren via de app en inloggen op Mijn ING. Het aantal meldingen op Allestoringen was rond middernacht bijna naar nul gedaald.

Sinds woensdagochtend lieten duizenden ING-klanten van zich horen via Allestoringen en sociale media. Volgens de bank moesten voor internetbankieren verschillende interne systemen met elkaar communiceren, maar lukte dat niet goed.

Aan begin van de avond zei een woordvoerder van ING tegen NU.nl niet te kunnen inschatten hoe lang de storing zou duren. "Het duurt langer dan we zelf hadden voorzien. Of de storing binnen uren of dagen verholpen zal kunnen zijn? Dat durf ik niet te zeggen."