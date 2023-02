Grote ING-storing kan nog uren of zelfs dagen duren: 'Heel vervelend'

De storing waardoor ING-klanten niet kunnen bankieren via de app en de website is voorlopig niet verholpen. Mijn ING is sinds woensdagochtend niet bereikbaar. De bank kan tegenover NU.nl niet zeggen of de storing binnen uren of dagen verholpen kan zijn.

Al sinds woensdagochtend laten duizenden ING-klanten van zich horen via Allestoringen en sociale media. Volgens de bank moeten voor internetbankieren verschillende interne systemen met elkaar communiceren, maar lukt dat nu niet goed.

ING laat weten dat de storing "helaas nog niet voorbij is". "Het duurt langer dan we zelf hadden voorzien. Of de storing binnen uren of dagen verholpen zal kunnen zijn? Dat durf ik niet te zeggen", zegt een woordvoerder van de bank.

"Het is erg vervelend voor onze klanten. Zij hebben recht op goede dienstverlening en die kunnen we ze nu niet bieden. Voor het ongemak dat zij ervaren, bieden we onze excuses aan. Maar we hopen natuurlijk dat we de storing snel kunnen verhelpen."