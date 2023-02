Samsung kondigt S23 Ultra met 200 megapixelcamerasensor aan

Samsung heeft zijn nieuwe toptelefoons voor 2023 aangekondigd. Het gaat om drie toestellen: de Galaxy S23, Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra. De toestellen zijn minder vernieuwend dan de S22-serie. Het opvallendst is de 200 megapixelsensor in de camera van de S23 Ultra.

Vorig jaar voegde Samsung de Galaxy S- en de Galaxy Note-serie samen in de S22 Ultra. Die bestond naast een normale S22 en S22+ en was gericht op grootgebruikers. En ook deze nieuwe serie heeft twee doelgroepen. De reguliere S23 en S23+ zijn gericht op jongeren die veel tijd op sociale media doorbrengen, de S23 Ultra focust op een zakelijkere doelgroep.

De Galaxy S23 Ultra is het grootste toestel in de serie. Hij heeft een scherm van 6,8 inch, dat een verversingssnelheid van maximaal 120 beelden per seconde ondersteunt. Daardoor moet het beeld soepel en zonder haperingen ogen.

Het scherm loopt in deze telefoon iets af in de randen, maar Samsung heeft het display wel platter gemaakt dan op de S22 Ultra.

De sensor vangt ook meer licht, wat van pas komt in donkere situaties. Met behulp van software wordt ook ruis in het donker beter weggepoetst, belooft Samsung.

Om aantekeningen te maken, heeft de S23 Ultra een S Pen die je in de behuizing kunt bewaren. De goedkoopste versie van de S23 Ultra kost 1.399 euro. Dat is 50 euro duurder dan de betaalbaarste S22 Ultra van vorig jaar.

Het ontwerp van deze telefoons is iets aangepast. Op de achterkant is het camera-eiland verdwenen. Net als de Ultra hebben de S23 en S23+ lenzen die een klein stukje uit de behuizing steken. Samsung is van plan dit ontwerp later dit jaar door te voeren in de A-serie-telefoons.